قناة عبرية: مصر تُلغي مهرجانًا موسيقًا (إسرائيليًا) في سيناء

قالت صحيفة عبرية، صباح الأحد، إن السلطات المصرية ألغت مهرجانًا موسيقًا (إسرائيليًا) سنويًا يُقام في شبه جزيرة سيناء بسبب الأوضاع الأمنية.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه كان من المقرر إقامة مهرجان Indigo festival هذه الأيام في سيناء، والذي يُقام سنويًا.

وقال منظمو المهرجان في بيان نشروه على (إنستغرام)، إنه: "بعد الأحداث والأوضاع المتوترة في (إسرائيل)، صدر أمر بوقف المهرجان الموسيقي وعدم السماح بإقامته في سيناء".

وأضافوا "بذلنا قصارى جهدنا من أجل إلغاء القرار وإقامة المهرجان، لكن كل المحاولات باءت بالفشل".

وكانت (حملة مقاطعة إسرائيل) في مصر قالت إنها فوجئت بالإعلان عن إقامة مهرجان Indigo festival في الفترة من 7 - 11 أبريل/ نيسان الجاري في منتجع Time Coral resort في سيناء.

وأشارت الحملة، عبر حسابها في تويتر، إلى أن المنتجع "له سوابق في استضافة مهرجانات بتنظيم صهيوني في السنوات الماضية".

ودعت الحملة إلى مشاركتها في التعبير عن رفض المصريين لهذا النوع من المهرجانات التي تحاول استخدام عناوين كالموسيقى والتعايش لغسل صورة الاحتلال الدموية أمام العالم.

وأشارت إلى أن المهرجان يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع جرائم التهجير والقتل والاعتقال، بالإضافة إلى قصف غزة، والهجوم على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ولفتت الحملة إلى أن المصريين ممنوعون من دخول المهرجان.

ودعت إلى المشاركة في عاصفة تغريد على تويتر باستخدام وسم #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية للتعبير عن رفض المصريين إقامة المهرجان على أرض سيناء.

ويُعد المهرجان، الذي يقام منذ أكثر من عقد من الزمان، أحد أشهر المهرجانات الموسيقية (الإسرائيلية).

ولفتت القناة 12، إلى أن منظمي المهرجان خططوا العام الماضي لإقامته على شاطئ (دوجيت) في بحيرة طبريا، لكن شرطة الاحتلال رفضت بسبب "توقعات بحدوث تجارة مخدرات كبيرة" خلاله.

وكالة صفا