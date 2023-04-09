لجنة المتابعة للجماهير العربية تستنكر التحريض (الإسرائيلي) ضدها

استنكرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تحريض صحيفة (إسرائيلية) ضدها.

وقالت المتابعة في بيان: "هذا تحريض ينضم إلى جوقة التحريض الآخذة بالاتساع من الأوساط الرسمية، بدءًا من الحكومة ورئيسها، ووزرائها، فقد نشرت مكور ريشون تقريرًا مطولًا يستهدف رئيس لجنة المتابعة، مع رصد لمواقفه على مدى أكثر من عقدين، مدعية أن الوقوف إلى جانب شعبه، هو تحريض على ما يسمى إسرائيليًا إرهاب".

وتابع البيان: "هذا تمهيد سلطوي لاستهداف الهيئات التمثيلية القيادية الوحدوية الوطنية لجماهيرنا العربية الفلسطينية في البلاد، وحتى التمهيد لإخراج المتابعة عن القانون، بعد استهداف أحزاب وشخصيات وناشطين سياسيين، والحركة الاسلامية الشمالية، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة أبناء البلد، والنواب العرب، وبضمن هذا، المحاكمات السياسية الجارية في هذه المرحلة ضد الشيخ كمال خطيب، والرفيق محمد كناعنة (أبو أسعد)، والرفيق رجا إغبارية، ومحاكمات الشبان من هبة الكرامة، ومنهم من صدرت بحقهم أحكام جائرة".

وأضاف: "انضم إلى هذا التحريض اليوم، تحريض حركة (بتسلمو) الاستيطانية، ضد رئيس بلدية عرابة عمر نصار، والمطالبة بإقالته، على خلفية المظاهرة الأخيرة في المدينة، نصرة للقدس والأقصى، وقبل أكثر من شهر، نشرت وسيلة إعلام استيطانية أخرى قائمة بشخصيات من فلسطينيي الداخل، ومن القدس والضفة المحتلة، بزعم أنها تحث على ما تسميه إسرائيل إرهابًا".

وردت المتابعة في حينه على ذلك التقرير، الذي شمل أيضا شخصيات في لجنة المتابعة".

وأكدت لجنة تخليد شهداء أم الفحم واللجون على أن مسيرة العودة قائمة وسيتم تنظيمها في موعدها بيوم النكبة على الرغم من رفض مجلس الإقليمي مجيدو لطلب تنظيم المظاهرة على أراضي قرية اللجون المهجرة.