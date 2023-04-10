إقرارًا بالفشل.. مسؤول (إسرائيلي): صور اقتحام الأقصى سببت ضررًا كبيرًا

قال مسؤول سياسي (إسرائيلي)، أمس الأحد، إن صور اقتحام شرطة حكومته للمسجد الأقصى، في الأيام الأخيرة والاعتداء على الفلسطينيين بداخله سبب ضررًا كبيرًا على المستوى الدولي

ونقلت قناة 12 العبرية عن المسؤول (الإسرائيلي) قوله، إن هذه الصور ساعدت الفلسطينيين في روايتهم بأن الأقصى في خطر.

ووصف المسؤول (الإسرائيلي) نشاط قوات شرطته بأنه كان مفرطًا بعض الشيء، مؤكدًا على ضرورة التحقيق فيه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى على مدار يومين، لإخلاء المعتكفين فيه، وتعمدت خلال الاقتحام الاعتداء على المصلين، وإخلاءهم بالقوة وإغلاق المسجد في ليالي رمضان.

وصدرت عشرات المواقف العربية والإسلامية والدولية تنديدا بالاعتداء على المصلين في الأقصى.