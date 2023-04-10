تظاهرة في بوسطن الأمريكية تنديدًا بالاعتداءات على الأقصى

واصل أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ونشطاء السلام في الولايات المتحدة، مسيراتهم المنددة بالعدوان (الإسرائيلي) على المسجد الأقصى المبارك.

وعبر مشاركون في مسيرة نُظمت في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، عن استنكارهم لما يحصل في مدينة القدس المحتلة على يد قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، عبر اقتحاماتهم المتكررة لباحات الأقصى.

وأكدوا دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحصيل حقوقه كاملة في العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب الأرض.

وقالت الناشطة الحقوقية والمشاركة في المسيرة فاتن شلباية إن الرسالة من مسيرة اليوم هي الاستمرار في دعم أهلنا في فلسطين ضد ما يتعرضون له من جرائم عنصرية من حكومة الاحتلال.

وأضافت أن المسيرة تأتي تأكيدًا على مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات المالية والعسكرية لحكومة الاحتلال، ورفع الغطاء الدولي عنها حتى يتم محاسبتها على ما تقوم به في فلسطين.

وكالة وفا