تغير دراماتيكي.. استطلاع: انهيار الليكود وتقدم (غانتس)

أظهر أحدث استطلاع للرأي العام (الإسرائيلي) انهياراً كبيراً لحزب الليكود بزعامة رئيس وزراء الاحتلال (بنيامين نتنياهو) في ظل عجز حكومته القضاء على موجة العمليات.

وبالمقابل فقد أظهر الاستطلاع صعوداً كبيراً لحزب وزير جيش الاحتلال السابق (بيني غانتس).

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته القناة 13 العبرية، فلو أجريت الانتخابات اليوم لانهار الليكود إلى 20 مقعداً، مقابل 32 حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، بينما صعد حزب غانتس (المعسكر الرسمي) إلى 29 مقعداً ليصبح أكبر حزب (إسرائيلي).

بينما حصل حزب زعيم المعارضة يائير لبيد على 21 مقعداً، وتراجعت أحزاب المستوطنين بواقع 3 مقاعد لتحصل على 11 مقعد.

وعلى صعيد المعسكرات فقد تراجع معسكر اليمين إلى 46 مقعداً وذلك مقابل 64 مقعداً حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، بينما صعدت المعارضة إلى 74 مقعداً وهي سابقة منذ سنوات طويلة.

ورداً على سؤال حول تقييم أداء نتنياهو رئيساً للحكومة أجاب 71% من المستطلعة آراؤهم بأن أداءه سيئ ومنهم 48% من ناخبي الليكود، بينما يثق 27% فقط من المستطلعة آراؤهم في قدرته على مواجهة موجة العمليات الحالية.

وكالة صفا