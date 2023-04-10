شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر

استشهد الفتي محمد بلهان (15 عامًا) برصاص الاحتلال خلال اقتحام ومحاصرة منازل في مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا، فيما أصيب شابٌ آخر بالرصاص الحي واعتقل جيش الاحتلال شابًا آخر.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الإثنين، مخيم عقبة جبر بقوات كبيرة من الجيبات العسكرية

وحاصرت قوات الاحتلال عدة منازل داخل المخيم عقب اقتحامه ، فيما أصيب شابان بالرصاص الحي واعتقلت شابا آخر.

وأفادت مصادر محلية أن الاقتحام يتمركز في حارة الكعابنة داخل المخيم، وما زال الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال أدت لإصابة شابين، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال الحي وصلا إلى مستشفى أريحا الحكومي.