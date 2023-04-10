عبارات تهنئة عيد الفطر 2023.. أجمل تهاني عيد الفطر 2023 للأهل والأصدقاء.. عيد الفطر 2023، يبحث الكثير من الأفراد على أجمل تهاني عيد الفطر لإرسالها للأهل والأصدقاء.

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موعد عيد الفطر 2023



من المقرر أن يكون عيد الفطر 2023 يوم 21 أبريل 2023، بحسب ما أعلنته هيئة العلوم الفلكية.

ويحصل عاملو القطاع العام والحكومي وقطاع الأعمال العام والعاملين بالبنوك، على 4 أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023، من يوم 21 إبريل حتى يوم 24 إبريل المقبل 2023.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص سيحصلون على 3 أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023، من يوم 21 إبريل حتى يوم 23 إبريل فقط.

اللهم بلغنا ليلة القدر، وإجعلنا ممن تغيرت أقدارهم الى الأفضل. pic.twitter.com/sLI79bluV3 — Nouran💫 (@Nouran69039108) April 10, 2023

أجدد التهاني بعيد الفطر 2023



تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الفطر نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

تطيب الأيام بقدوم عيد الفطر السعيد ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا





ليلة القدر



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اللهم بلغنا ليالي العشر وليلة القدر و يتقبّل منّا صالح الأعمال ويعفو عنا



🌙#مسابقات_ليمونة — ام لجين (@Llogaint2) April 10, 2023

رمضان راحل والعيد داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الفطر المبارك متمنيا لكم دوام الصحة والعافية.

عيدكم مبارك يا أحباب عساكم من عواده.

الليلة عيد على الكل سعيد كل عام وأنتم بألف خير.

تقبل الله منا ومنكم شهر رمضان وأسعدكم بعيده فرحا وسرورا ورضا.

تهاني كثيرة مكللة بالورود والريحان أقدمها لكم امتنانا بجميل مشاعركم لأقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد.

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