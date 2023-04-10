نتنياهو يحمّل المعارضة والمتظاهرين مسؤولية التصعيد

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، إن إسرائيل تتعرض لـ"هجمات إرهابية" من غزة ولبنان وسوريا.

وأوضح نتنياهو في مؤتمر صحفي من مقر وزارة الجيش في الكرياه بتل أبيب، أن الحكومة السابقة جعلت دولة (إسرائيل) أكثر عرضة للهجمات، محملًا المعارضة والمتظاهرين مسؤولية التصعيد.

وأضاف: "استعادة قدرة الردع تحتاج وقتًا أطول لكن سنفعل ذلك"، مشيرًا إلى أن (إسرائيل) تواجه موجة من الإرهاب وهي ليست جديدة وقد حدثت عدة عمليات في فترة الحكومة السابقة.

وأكد نتنياهو أن (إسرائيل) لن تسمح بإنشاء بنية تحتية لحركة حماس في جنوب لبنان، لافتًا إلى أن (إسرائيل) وجهت ضربة قوية للبنية التحتية لحماس بأطنان من المتفجرات في الأيام الأخيرة، مشددًا على أن المؤسسة الأمنية ستتصدى لكل المخاطر التي تهدد أمننا.

ونبه نتنياهو أن (إسرائيل) قصفت قطاع غزة بـ50 طنًا من المتفجرات في ليلة واحدة.

ووجه نتنياهو رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري، قائلًا: "إذا سمح نظام بشار الأسد بإطلاق صواريخ على (إسرائيل) فسيدفع ثمنًا باهظًا"، مشيرًا إلى أن (إسرائيل) لا تسعى لمواجهة واسعة لكن لو اضطررنا لذلك سنفعله دون تردد.

وحول قرار إقالة الوزير يوآف غالانت، قال نتنياهو :"إن الوزير غالانت سيبقى في منصبه".