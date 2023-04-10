قاسم: تهديدات نتنياهو لا تخيفنا وسنواصل معركة الدفاع عن الأقصى

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يمكن أن تُخيف شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل معركة الدفاع عن هوية المسجد الأقصى في مواجهة الحرب الدينية التي يشنها العدو.

وقال قاسم في تصريح صحفي، وصل الـ"الرسالة نت" مساء الإثنين،: "إن خطاب نتنياهو محاولة لقلب الحقائق، فالاحتلال هو أساس كل التوترات"، مشيرا إلى أن الاحتلال يمارس الإرهاب بشكل ممنهج ومستمر.

وشدد على أن شعبنا يخوض معركة مشروعة لانتزاع حقه بالحرية والاستقلال.

وأوضح قاسم أن تهديدات نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وسوريا ولبنان وإيران؛ تؤكد أن الكيان الصهيوني يشكل خطراً على كل المنطقة ومصالحها.