فقدان آثار 3 (إسرائيليين) وإنقاذ 60 بفعل الفيضانات

فقدت آثار 3 (إسرائيليين)، منذ ساعات مساء أمس الإثنين، بفعل السيول والفيضانات الجارفة في مناطق جنوب فلسطين المحتلة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن طواقم الإنقاذ (الإسرائيلية) تمكنت من إنقاذ نحو 60 شخصًا منذ مساء أمس وحتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن 3 لا زالوا مفقودين ويجري البحث عنهم.

وذكر أن الأمطار التي هطلت في غضون ساعتين على تلك المناطق وصلت إلى 46 ملم، وهي أكبر من الكميات التي تهطل في العام بأكمله.

وأغلقت الشرطة (الإسرائيلية) العديد من الطرق خاصة جميع مخارج إيلات وتلك المؤدي لوادي عربة.