إطلاق تطبيق إلكتروني أميركي للمطالبة بوقف المساعدات المالية لـ(إسرائيل)

أطلق في الولايات المتحدة الأميركية تطبيق إلكتروني للمطالبة بوقف المساعدات المالية المقتطعة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين التي تمنح لـ(إسرائيل)، والمقدرة بأكثر من 3.8 مليار دولار سنويًا.

ويشرح التطبيق الذي أطلقه أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، أسباب قطع هذه المساعدات السنوية عن (إسرائيل)، وما يمكن أن يؤدي له استثمارها في الولايات المتحدة من عوائد للمواطنين الأميركيين العاديين على مستوى أي ولاية أو مدينة أو قرية أميركية.

ويقدم التطبيق صورة عما يمكن إنجازه سنويًا من صرف مبلغ المساعدات المالية لـ(إسرائيل) في الولايات المتحدة، ويشير إلى أن هذا المبلغ يمكن أن يوفر السكن لـ 452 ألف عائلة في منازل لإسكان الأسر منخفضة الدخل، ويتيح توفير علاج مجاني لمليون وثلاثمئة ألف طفل، ويوفر توظيف 42 ألف معلم جديد، ويوفر تركيب نحو 11 مليون وحدة لتوليد الكهرباء شمسية للمنازل الأميركية، إضافة لإلغاء الديون الطلابية لنحو 100 الف طالب.

ويقدم التطبيق صورة مشابهة عما يمكن توفيره على مستوى المدن، ومثال ذلك عند إدخال اسم مدينة شيكاغو، يشير التطبيق أنه يمكن أن يوفر للمدينة أكثر من 40 مليون دولار يمكن استخدامها لبناء نحو 5 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتوفير علاج مجاني لأكثر من 14 ألف طفل، وتوظيف 440 معلما جديدا، وتركيب 115 ألف وحدة لتوليد الكهرباء الشمسية.

ويتيح التطبيق لمستخدمه إرسال رسالة لعضو الكونغرس عن منطقته يطالبه برفض استخدام أموال الضرائب التي يدفعها لتمويل جرائم (إسرائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ويتزامن إطلاق الموقع المحدث مع توقيع 10 من أعضاء الكونغرس بينهم السيناتور بيرني ساندرس، وعضو الكونغرس جمال بومان، على رسالة موجهة للرئيس الأميركي جو بايدن، تطالب بوقف المساعدات المالية السنوية لـ(إسرائيل) وربطها باحترام حكومتها للحقوق الفلسطينية.