وقفات بالدنمارك وألمانيا تنديدًا بالاعتداءات على الأقصى

تواصل الجاليات الفلسطينية في الدنمارك وألمانيا تنظيم وقفات تضامنية وتظاهرات، تنديدًا بالاعتداءات (الإسرائيلية) على المسجد الأقصى المبارك، ودعمًا للشعب الفلسطيني.

وشهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وقفة تضامنية تندد بالاعتداءات والجرائم (الإسرائيلية) بحق الشعب الفلسطيني، نظمتها الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية، وملتقى الجالية الفلسطينية في الدنمارك، بمشاركة المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنين.

ورفع المشاركون شعارات تندد بالاعتداءات (الإسرائيلية) على المسجد الأقصى، مطالبين الحكومة الدنماركية والمجتمع الدولي بالوقوف في وجه الممارسات (الإسرائيلية)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاحتلال.

وفي مدينة أوروهوس الدنماركية، نظم اتحاد الجمعيات الفلسطينية وقفة، تضامنًا مع أبناء شعبنا، واستنكارًا لما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات (إسرائيلية).

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة للشعب الفلسطيني ومنددة باعتداءات الاحتلال، مطالبين بدعم نضال شعبنا لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي السياق، شارك الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا وأبناء الجالية الفلسطينية في برلين، في مسيرة عيد الفصح السنوية التي ضمت الآلاف من المواطنين الألمان، والتي تطالب بالسلام، ووقف الحروب.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بالحرية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي).