اضطرابات النوم عند الأطفال

صعوبة النوم من المشاكل الشائعة في تنشئة الأطفال وتربيتهم، والمشكلتان الرئيسيتان خلال الشهور الأولى من عمر الطفل وحتى السادسة أو السابعة من عمره، تتمثل في صعوبة الخلود إلى النوم أولًا، وثانيًّا.

أنواع هذه الاضطرابات، وتوضيح طرق علاجها.

"خطل النوم": أول أنواع اضطرابات النوم

خطل النوم

هو إحدى مشاكل النوم عند الأطفال الواسع الانتشار، وهو عبارة عن ظواهر جسدية وحركية ونفسية، تحدث أثناء النوم في توقيت غير مناسب، كالحديث، أو الصراخ أثناء النوم، أو المشي، أو حركات فجائية بالرجلين، أو انقباضات عضلية، أو الذعر الليلي، أو الكوابيس.

المشي أثناء النوم

يُعتبر المشي أثناء النوم من الاضطرابات المقبولة، وتنعكس في قيام الطفل من فراشه والتجوال في البيت، يُمكن أن يأكل ويشرب بل وفي بعض الحالات قد يخرج من البيت.

وهذه الظاهرة شائعة وتظهر لدى ما يُقارب 15% من الأطفال بدءاً من عمر الرابعة، وتختفي غالباً من تلقاء ذاتها مع تقدم العمر.

الحديث أثناء النوم

ظاهرة الحديث أثناء النوم تُعد من اضطرابات النوم الشائعة أيضاً، وتحدث لدى 10% من الأطفال وتختفي تلقائياً مع الوقت.

الذعر الليلي

هو أحد الأنواع الشائعة من اضطراب النوم، إذ ينفجر الطفل بالصراخ أو البكاء أثناء النوم العميق دون وعي، ويكون من الصعب تهدئة الطفل في هذه الحالات، وفي الصباح التالي لا يتذكر الطفل ما حدث له أثناء نومه.

الكوابيس

وتحدث العملية في الدماغ، وتتمثل في الاستيقاظ بفزعِ إثر رؤية كوابيس.. يستفيق الطفل فزعاً من الكوابيس واعياً للخوف الذي يشعر به، وعند الصباح يكون باستطاعة الطفل استرجاعها، ويستمر الفزع مع الطفل حتى بعد الاستيقاظ من النوم.

وطبياً.. تختفي معظم ظواهر اضطرابات النوم تلقائياً مع تقدم العمر، دون تلقي أي نوع من العلاج، عدا حالات معينة تتطلب علاجاً دوائياً.

اختلال عدد ساعات النوم

هذا النوع من اضطرابات النوم يتعلق بعدد ساعات النوم، بل بفقدان القدرة على النوم والإغفاء المتواصل، أو العكس وهو الإفراط في النوم مع الإرهاق.. أي الاستغراق في نوم مفاجئ دون القدرة على التحكم بذلك لمدة قصيرة، أو لعدة ساعات.

الطبيعي أن يقوم الجسم بوظائفه وفق ساعة بيولوجية ملائَمة لساعات النور والظلمة- التوقيت الطبيعي-، ولكن قد تُصاب الساعة البيولوجية الداخلية بالتشويش في الحالات التي يٌسافر فيها الطفل لمسافات طويلة.

وهناك حالات يحدث فيها انقلاب تلقائي للساعة البيولوجية، حالة الأطفال المصابين باضطراب النوم هذا؛ حيث يعتبرون الساعة الواحدة أو الثانية قبل الفجر لا تختلف عن الساعة التاسعة مساء.

الوقت المناسب لنوم طفلك

قد يتخلل النوم هبوط في حالة التنفس، والذي يُمكن أن يصل حد الانقطاع عن التنفس؛ بسبب التغيرات الفسيولوجية أثناء النوم.

انقطاع النفس النومي المركزي.. هو عبارة عن انقطاع في النفس دون محاولة التنفس من جديد، تشيع هذه الظاهرة وسط الرُّضَع وتُصاحب أمراضاً أخرى.

انقطاع النفس الانسدادي النومي.. وتنتشر هذه الظاهرة عادةً لدى الأطفال في عمر 3 - 7 سنوات.