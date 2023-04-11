سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء.. سعر الذهب في سوريا رمضان2023،،شهدت أسعارالذهب في سوريا اليوم الثلاثاء11 أبريل 2023، انخفاضًا ملحوظًا ، مقارنةً بأسعار الأيام الماضية

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سعر الذهب في سوريا



أسعار الذهب في سوريا اليوم بكافة العيارات ، بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 162.272 ليرة، ما يعادل 64.59دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 148.751 ليرة، ما يعادل 59.20 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 141.991 ليرة، ما يعادل 56.51 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 121.706 ليرة، ما يعادل 48.44 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 94.659 ليرة، ما يعادل 37.67 دولار.

📷 الطفلتان سارة وريتال من قرية البعنة بالداخل الفلسطيني في زيارة إلى المسجد الأقصى Posted by ‎الرسالة‎ on Tuesday, April 11, 2023

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 81.136 ليرة، ما يعادل 32.29 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 5.046.661 ليرة، ما يعادل 2.009دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.135.932 ليرة، ما يعادل 452.11دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 162.272.046ليرة، ما يعادل 64.585 دولار.

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