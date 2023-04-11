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انخفاض سعر الذهب في سوريا2023

سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء.. سعر الذهب في سوريا رمضان2023

سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء.. سعر الذهب في سوريا رمضان2023
سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء.. سعر الذهب في سوريا رمضان2023

الرسالة نت

سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء.. سعر الذهب في سوريا رمضان2023،،شهدت أسعارالذهب في سوريا اليوم الثلاثاء11 أبريل 2023، انخفاضًا ملحوظًا ، مقارنةً بأسعار الأيام الماضية

 

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سعر الذهب في سوريا


 أسعار الذهب في سوريا اليوم بكافة العيارات ، بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 162.272 ليرة، ما يعادل 64.59دولار.
سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 148.751 ليرة، ما يعادل 59.20 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 141.991 ليرة، ما يعادل 56.51 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 121.706 ليرة، ما يعادل 48.44 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 94.659 ليرة، ما يعادل 37.67 دولار.

 

 

📷 الطفلتان سارة وريتال من قرية البعنة بالداخل الفلسطيني في زيارة إلى المسجد الأقصى

Posted by ‎الرسالة‎ on Tuesday, April 11, 2023

 

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 81.136 ليرة، ما يعادل 32.29 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 5.046.661 ليرة، ما يعادل 2.009دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.135.932 ليرة، ما يعادل 452.11دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 162.272.046ليرة، ما يعادل 64.585 دولار.

 

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