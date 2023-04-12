100 شهيد منذ بداية العام.. الاحتلال يرفض تسليم جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع

رفض جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء، تسليم جثماني الشهيدين سعود الطيطي، ومحمد أبو ذراع، بعد أن كان قتلهما في منطقة دير الحطب شرق نابلس.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن جهودًا بذلت من قبل الجهات المختصة لاستعادة جثماني الشهيدين، إلا أن قوات الاحتلال أصرت على احتجازهما ورفضت تسليمهما.

وادعى أمس جيش الاحتلال أن الشهيدين وهما من سكان مخيم بلاطة، نفذا عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة ألون موريه شرق نابلس، وأن قواته نصبت كمينًا في المكان قبل أن يتم تصفيتهما.

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن 98 فلسطينيًا استشهدوا منذ بداية العام من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

ويضاف لهؤلاء الشهداء، الشابين محمد العصيبي، ويوسف أبو جابر من سكان الداخل المحتل، ما يرفع العدد إلى 100.