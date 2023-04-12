سعر الدولار في سوريا اليوم.. سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 12 أبريل2023.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية،، شهدت أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 12 ابريل 2023، ارتفاعا ملحوظا في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، حيث وصلت في دمشق إلى 7600 ليرة للشراء، مقابل 7675 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 8299 ليرة للشراء، و 8386 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في دمشق 392 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 398 ليرة سورية.

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سعر الدولار مقابل الليرة السورية

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في حلب مقابل الليرة السورية إلى 7600 ليرة للشراء، مقابل 7675 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر اليورو مقابل الدولار

وفاة مدرب حرّاس المنتخب #الفلسطيني لكرة القدم إسلام أبو وردة إثر (41 عامًا) أزمة صحية ألمت قبل أيام Posted by ‎الرسالة‎ on Wednesday, April 12, 2023

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في حلب اليوم، 8229 ليرة للشراء، و 8386 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في حلب 392 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 398 ليرة سورية.

الدولار مقابل الليرة السورية

بلغ سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية في إدلب اليوم، 7670 ليرة للشراء، و 7720 ليرة للبيع.

سعر اليورو مقابل الدولار

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في إدلب اليوم، 8369 ليرة للشراء، و 8429 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في إدلب 396 ليرة سورية عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 400 ليرة سورية.

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