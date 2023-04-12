سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء، سعر الذهب في سوريا رمضان2023،، شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 12 ابريل 2023، استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الفورية الصباحية، مقارنة بأسعار يوم أمس.

سعر الذهب في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 162.272 ليرة، ما يعادل 64.59دولار.

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سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 148.751 ليرة، ما يعادل 59.20 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 141.991 ليرة، ما يعادل 56.51 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 121.706 ليرة، ما يعادل 48.44 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 94.659 ليرة، ما يعادل 37.67 دولار.

فلسطينيات يتزين بالكوفية الفلسطينية في رحاب المسجد الأقصى Posted by ‎الرسالة‎ on Tuesday, April 11, 2023

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 81.136 ليرة، ما يعادل 32.29 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 5.046.661 ليرة، ما يعادل 2.009دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.135.932 ليرة، ما يعادل 452.11دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 162.272.046ليرة، ما يعادل 64.585 دولار.

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