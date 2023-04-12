مجدلاني يعلن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة.

وأوضح مجدلاني أن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، ستُصرف قبل حلول عيد الفطر، في جميع المحافظات على حد سواء.

وقال مجدلاني في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية، الذي ترأسه، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، واليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية، إن وزارته تبذل جهودا لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة رغم الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات قبل نهاية شهر رمضان.

وأضاف أن سياسة وزارة التنمية الاجتماعية جعل السجل الاجتماعي متاحاً للشركاء، بما يحسن التنسيق بين الجميع، كما سيتيح مشاركة البيانات بين الأطراف.

وشدد مجدلاني على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين.

وذكر أن السجل الوطني الاجتماعي المبني على منهج الفقر متعدد الأبعاد سيضمن العدالة وعدم الازدواجية في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهشمة، والتي من ضمنها النقدية والعينية والخدمات الاجتماعية.

ونوه إلى أنه سيتم إعداد استراتيجية الوزارة للأعوام من 2024-2029 بمشاركة واسعة من جميع الشركاء الوطنيين والدوليين.