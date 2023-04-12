هآرتس: حكومة نتنياهو تسعى إلى تكثيف الاستيطان في القدس والمناطق المحيطة بها

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) الحالية تسعى إلى تكثيف الاستيطان في القدس والمناطق المحيطة بها، بهدف قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في الضفة ومنع إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وأضافت الصحيفة أنه حسب المخططات (الإسرائيلية)، فإنه ستقام مستوطنة جديدة في مطار قلنديا بشمال القدس وفيها 9 آلاف وحدة سكنية، وأخرى باسم (غفعات همتوس) قرب بيت صفافا في جنوب القدس تشمل 2610 وحدات سكنية؛ وإلى جانبها مستوطنات جديدة أخرى، مع 1446 وحدة سكنية، وتوسيع مستوطنة (هار حوما) بـ539 وحدة سكنية، ومستوطنة باسم (غفعات هشاكيد) مع 473 وحدة سكنية، ومستوطنة في المنطقة E1 شرقي القدس مع 3412 وحدة سكنية، ومستوطنة (غفعات عيطام) مع 2500 وحدة سكنية.

وصادقت الإدارة المدنية مؤخرًا على بناء مئات الوحدات السكنية الأخرى في (غلاف القدس).

ويصل إجمالي عدد الوحدات السكنية هذه إلى أكثر من 22 ألفًا.