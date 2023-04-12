الداعية الراميني: حماية المسجد الأقصى والرباط فيه من أَجَل الطاعات في رمضان

قال القيادي والداعية نصوح الراميني، إن من الواجب على كل فلسطيني، أن يرابط ويدافع عن الأقصى، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان.

ودعا الراميني الفلسطينيين، لإحياء فجر يوم الجمعة القادم والمشاركة في حملة فجر "الضفة درع القدس".

وأضاف: "لابد أن نستغل كل يوم في الرباط والاعتكاف في الأقصى، في شهر رمضان وغيره، وأن يشارك الجميع في الفجر العظيم يوم الجمعة القادمة التي من المتوقع أن تكون الجمعة الأخيرة من رمضان".

وأكد أن أطماع الاحتلال تتزايد في المسجد الأقصى، في محاولة لفرض وقائع جديدة فيه، لبناء هيكلهم المزعوم.

وأشاد الراميني بدور المرابطين في الأقصى بالدفاع عنه، وإفشال اقتحامات المستوطنين وذبح القرابين فيه.

وبين أن شعبنا يعتبر المسجد الأقصى جزءا من عقيدته ولن يتوانى عن الدفاع عنه وتقديم ما يلزم لنصرته وحمايته.

وفي وقت سابق، دعت حملة “الفجر العظيم” للمشاركة الواسعة والحاشدة في صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل الموافق 14 نيسان/ أبريل، في باحات المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لفرض وقائع تهويدية خلال شهر رمضان.

وأكدت الحملة على أهمية النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في الأيام المتبقية من الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن فجر جمعة “الضفة درع القدس” يصادف ليلة فردية من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.