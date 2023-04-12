الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حمادة يدعو لتكثيف الحشد والرباط بالأقصى وإفشال مطامع (بن غفير)

محمد حمادة.jpg
محمد حمادة.jpg

الرسالة نت - الضفة المحتلة

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن الإرهابي (بن غفير) لن يحقق أهدافه ومطامعه؛ وذاك باستمرار الحشد والرباط في المسجد الأقصى.

ودعا حمادة شعبنا للرباط والتواجد في المسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال.

وقال: "القدس والمسجد الأقصى خط أحمر ولن نسمح للاحتلال بالاستفراد به".

وأوضح أن معركتنا مع الاحتلال الصهيوني مستمرة حتى دحره عن أرضنا، مضيفاً أن أعداد المصلين في المسجد الأقصى دلالة على أن شعبنا هو الحارس للمسجد الأقصى.

وشدد على أن اعتداءات الاحتلال وقمعه للمرابطين في المسجد الأقصى لن يثني عزيمة المرابطين ولم يكسر صمودهم.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/281304

كلمات مفتاحية

الأقصى الرباط الحشد

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من القدس

تم نسخ الرابط بنجاح.