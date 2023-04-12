وفد إيراني يصل السعودية لإعادة فتح السفارة بالرياض

وصل وفد إيراني إلى السعودية، اليوم الأربعاء، في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة العربية.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن الوفد الفني الإيراني وصل اليوم إلى السعودية بغرض إعادة فتح سفارة طهران لدى الرياض بعد إغلاق دام 7 سنوات.

وأضافت "إرنا" أن الفريق الإيراني سيتوجه في وقت لاحق إلى مدينة جدة، لتفقد مكتب القنصلية الإيرانية، ومهمتها لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وأعلن المدير العام بوزارة الخارجية الإيرانية رضا عنايتي، يوم السبت الماضي، أن وفدا إيرانيا سيتوجه إلى السعودية نهاية الأسبوع الجاري للتحضير لإعادة فتح السفارة في الرياض.

والسبت الماضي، وصل وفد سعودي إلى طهران، لبحث تنفيذ إعادة فتح سفارة وقنصلية المملكة بإيران، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتأتى زيارة الوفدين بعد أيام من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 2016.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.