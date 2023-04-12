سوريا تقرر إعادة فتح سفارتها في تونس

قررت سوريا إعادة فتح سفارتها لدى تونس، وتعيين سفيرا على لها في الفترة المقُبلة.

وقالت الخارجية التونسية في بيان، اليوم الأربعاء، إن السلطات السورية قررت إعادة فتح سفارة دمشق لدى تونس وتعيين سفير على رأسها "في الفترة القليلة القادمة".

وأكدت الوزارة، أن قرار إعادة فتح السفارة، يأتي تجاوبا مع مبادرة رئيس تونس قيس سعيد بتعيين سفيرا للجمهورية لدى سوريا، موضحا أن السلطات السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين.

وأضافت أن سلطات النظام السوري، قررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة".

وأوضحت أنه حرصا من الجانبين على إعادة العلاقات التونسية السورية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريسا لروابط الأخوة، وإعلاءً لقيم التضامن.

وفي 3 أبريل/نيسان الجاري أمر الرئيس سعيد بتعيين سفير لتونس لدى النظام السوري في دمشق، بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لأكثر من 10 سنوات.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي قرر سعيد "الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق"، معتبرا أن "قضية النظام السوري شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم".

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا منذ 4 فبراير/ شباط 2012، بقرار من الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، على خلفية الأزمة في سوريا.

وفي يوليو/ تموز 2014، افتتحت تونس مكتبا للخدمات الإدارية والقنصلية لفائدة الجالية التونسية في سوريا خلال عهد الرئيس السابق الباجي قائد السبسي.