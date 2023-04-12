مالية رام الله تتراجع..صرف نسبة من رواتب الموظفين ودفعة للشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، عن صرف دفعة راتب شهر أبريل/ نيسان بنسبة 30%، قبل عيد الفطر خلال الأسبوع القادم.

كما ستقوم الوزارة، بصرف دفعة الشؤون الاجتماعية والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة، منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية.

وكانت الوزارة قد قدمت راتب كامل عن شهر آذار يوم الأربعاء الماضي.

وكان وزير المالية شكري بشارة قد صرح، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، أنه لا يوجد راتب آخر للموظفين العمومين قبل عيد الفطر السعيد.

وأضاف بشارة إن تضخم الرواتب وأشباه الرواتب تجاوزت الـ 100% من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية .

وأشار إلى أن قيمة فاتورة الرواتب ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار مع نهاية العام 2022 وصولا من 2,9 مليار دولار مع نهاية 2018.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية كان قد صرح سابقاً أنه سيتم صرف راتب للموظفين عن شهر نيسان الحالي قبل عيد الفطر.