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ويحتجز شابا من يعبد

الاحتلال يقتحم قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين

الرسالة نت- جنين

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، واحتجزت شابا من بلدة يعبد عند حاجز عسكري.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي فقوعة وجلبون، ونصبت عدة حواجز عسكرية وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقرية كفيرت.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال على حاجز عسكري "شافي شمرون"، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، الشاب ليث قدري أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لأكثر من ساعة، وأخلت سبيله بعد استجوابه.

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