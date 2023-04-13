شيكاغو: حملة ضد شركة مشاركة بالتخطيط لبناء سفارة أمريكا بالقدس

أطلق أنصار الحق الفلسطيني في مدينة شيكاغو الأمريكية، حملة ضد شركة (كيرك سكستون)، لمطالبتها بالانسحاب من المشاركة في التخطيط لبناء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

وطالبت منظمة (طلاب من أجل العدالة في فلسطين فرع شيكاغو) القائمة على الحملة، الشركة بتنفيذ ما ورد في بيان تأسيسها، والذي ينص على العمل من أجل "فرص تصنع تأثيرًا إيجابيًا".

وقالت المنظمة في بيان، إن مشاركة الشركة في مرحلة التخطيط لبناء السفارة الأمريكية في القدس يجعلها متواطئة في توفير غطاء للاستيلاء (الإسرائيلي) غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، والترحيل القسري للفلسطينيين عن أرضهم باستخدام العنف من قبل الاحتلال (الإسرائيلي).

وأضافت أن الوقت ما زال متاحًا للشركة لتعلن انسحابها من (هندسة الطرد العنيف للفلسطينيين) من أرضهم.