وظيفة شاغرة لمنسق مشاريع في غزة

تعلن جمعية الوفاء الخيرية عن حاجتها لشغل وظيفة (منسق مشاريع) حسب نظام العقد الجزئي، وذلك وفقاً للبيانات التالية:

• المهام والمسؤوليات:

المشاركة مع الفريق في وضع الخطة التنفيذية السنوية لقسم المشاريع (الفنية والمالية) ومتابعة مخرجاتها.

حصر وإعداد المشاريع اللازمة للجمعية، وكتابة المشاريع وفق الأصول باللغتين العربية والانجليزية.

تسويق المشاريع لدى المانحين ومع الجهات ذات العلاقة.

متابعة جلب المشاريع لصالح الجمعية، والعمل مع إدارة المؤسسة والمشاريع على تطوير مقترحات لمشاريع جديدة.

إعداد ملفات ومتطلبات اتفاقيات المنح الخاصة بالمشاريع.

تجهيز اتفاقيات تنفيذ المشاريع مع الجهات الأخرى.

متابعة تنفيذ مكونات المشاريع في كل مراحله، ومتابعة تحقيق المخرجات المخطط لها مع مراعاة دقة البيانات المتعلقة بها والموازنات المخصصة والتحقق من استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة بما يتناسب مع نظام العمل وشروط الجهات المانحة وإغلاق المشروعات بعد التدقيق والصرف حسب الأصول المتبعة في العمل.

إعداد تقارير سير العمل والتقارير الفنية والمالية دورياً، والتقارير الخاصة بالمانحين في الوقت المحدد وبحسب المتطلبات اللازمة لإرسالها للجهات المانحة.

تمثيل المؤسسة في الاجتماعات وورش العمل الخارجية مع الجهات ذات العلاقة.

القيام بأي مهام أخرى يتم تكليفه بها ضمن اختصاصه.

• المؤهلات والخبرات:

أن يكون المتقدم/ ة حاصل/ة على الشهادة الجامعية في العلوم الإنسانية أو العلوم الإدارية أو أي مجال آخر ذي صلة من جامعة أو كلية معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تنسيق وإدارة المشاريع القطاع الأهلي مع التفضيل بأن تكون في المجال الصحي.

يفضل الحصول على دبلوم عالي في إدارة المشاريع.

يفضل أن يكون المتقدم/ ة من سكان مدينة غزة.

يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للعمل، ويشترط عدم عمله في أي من المراكز والمؤسسات الحكومية.

• المهارات العامة:

القدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع المدني والتشبيك بشكل جيد والتطوير والإبداع في العمل.

المعرفة بمبادئ الإدارة المالية للموازنات.

المهارة المتميزة في كتابة التقارير باللغتين العربية والانجليزية.

التمتع بشخصية مرنة وقادرة على تحمل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.

اتقان اللغتين العربية والانجليزية (محادثة وكتابة)، بالإضافة لمهارات عالية في استخدام الحاسوب.

ملاحظات:

سيكون العمل بنظام العقد الجزئي بالساعة حسب النظام.

التقديم إلكتروني فقط وعلى المتقدمين تعبئة الطلب مع ضرورة إرفاق (السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية) في ملف واحد إلكترونياً وسيتم استبعاد الطلبات الغير مستوفية للشروط أعلاه.

ينتهي استقبال الطلبات الكترونياً على الموقع تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الأحد الموافق 16/04/2023م.

📍|| لتعبئة الطلب

https://forms.gle/z2kiKnSKMQrexdbT8