الباحث الدحدوح يناقش استخدام تقنيات التصوير الحديثة في القنوات الفضائية الفلسطينية

منحت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة غزة الباحث في كلية علوم الاتصال واللغات قسم العلاقات العامة والإعلام الباحث حمدان كامل الدحدوح درجة الماجستير، وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان: "اتجاهات مصوري القنوات الفضائية الفلسطينية نحو استخدام تقنيات التصوير الحديثة أثناء التغطية الإعلامية".

وتمثلت أهمية دراسة الدحدوح في رصد اتجاهات مصوري القنوات الفضائية الفلسطينية نحو استخدام تقنيات التصوير الحديثة أثناء التغطية الإعلامية.

وحسب الباحث الدحدوح فإن دراسته طُبقت على عينة بلغ قوامها 80 مصورًا صحفيًا تلفزيونيًا من العاملين في الفضائيات الفلسطينية بغزة والضفة، اضافة لإجراء المقابلة مع 7 من المختصين والخبراء بمجال تقنيات التصوير، ومدراء الفضائيات الفلسطينية.

وأوضح أن دراسته توصلت إلى ان استخدام مصوري القنوات الفضائية الفلسطينية لتقنيات التصوير الحديثة أثناء التغطية الإعلامية كبيرة جدًا، بنسبة بلغت 92%، فيما تصدرت كاميرات التصوير عالية الجودة المرتبة الأولى ضمن أبرز تقنيات التصوير الحديثة المستخدمة أثناء التغطية الإعلامية بنسبة 85%، يليها مانع الاهتزاز Stabilizer بنسبة 71.3%.

وأوصى الباحث في دراسته القنوات الفضائية الفلسطينية بزيادة اهتمام القنوات الفضائية باقتناء تقنيات التصوير الحديثة، وإيفاد مصوريها بكل ما هو جديد في عالم التصوير التلفزيوني.

كما شدد الدحدوح على ضرورة تدريب مصوري الفضائيات الفلسطينية على استخدام أدوات وتقنيات التصوير الحديثة؛ من أجل تجويد العمل الصحفي والوصول إلى تغطية إعلامية متميزة للأحدث.

وحازت أطروحة الباحث الدحدوح على إشادة لجنة الحكم والمناقشة، المكونة من الأستاذ الدكتور أمين منصور وافي استاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية مشرفا ورئيسا، والدكتور حاتم علي العسولي رئيس جامعة غزة فرع الجنوب مناقشا داخليا، والدكتور أمجد الصفوري عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء واستاذ الإعلام الرقمي في المملكة الأردنية الهاشمية مناقشاً خارجياً، وذلك لشمولها لموضوع الدراسة ودقتها.

وحضر جلسة المناقشة، التي عقدت في قاعة المؤتمرات في جامعة غزة، ذوو الباحث ولفيف من الباحثين والكتاب، إضافة لعدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية والصحفيين.