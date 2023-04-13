الاحتلال يصادق على مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط القدس

ذكرت مصادر (إسرائيلية)، اليوم الخميس، أن اللجنة الفرعية للطرق في مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال، صادقت على عدة مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط القدس.

وصادقت اللجنة على شق الطريق رقم 45 الذي سيلتف على مخيم قلنديا ويُصادر آلاف الدونمات.

كما وصادقت على شق طريق يربط الشارع رقم 1 غربي القدس مع الشارع رقم 60 والأحياء الجنوبية من المدينة.

وأكد وزير المالية (الإسرائيلي) المتطرف "بتسليئيل سموتريتش"، أن المصادقة على مشاريع الطرقات تأتي سعيًا، لتسهيل حركة المستوطنين ومنع تعرض مركباتهم للهجمات.