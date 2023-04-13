السيد صفي الدين: أي فعل (إسرائيلي) قادم سيكون الرد عليه من كل الساحات

أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، السيد هاشم صفي الدين، مساء أمس الأربعاء، أن قضية فلسطين والقدس محور أساسي في المجالات كافة

وقال صفي الدين في كلمة له خلال لقاء سياسي بعنوان "درع القدس.. الضفة نحو عهد جديد" بمناسبة يوم القدس العالمي في لبنان:" إن المحور وحد المقاومة وأصبح نهجا لإنهاء الاحتلال وازالة الكيان من الوجود"، مؤكداً أن الضفة اليوم اذا كانت هي درع القدس فإننا جميعا درع للضفة والقدس ودرع لفلسطين.

كما أكد أن المحور اليوم وحّد المقاومة، ونجد أن (الإسرائيلي) بدأ يفقد أعصابه والهدف واحد هو إزالة (إسرائيل)، مشدداً على أن محور المقاومة يخطط ويعمل ومستعد لمواجهة الاحتلال (الإسرائيلي).

وقال:" الكيان كله يهتز ويتحدث عن تشاؤم كبير وسياسات الحكام هي من أبعدت المقاومة عن الشعوب وعندما تبتعد الشعوب عن المقاومة يستحكم العدو طغياناً وعدواناً"، مؤكداً أن المقاومة اليوم خلفها شعوب حية وشعب عظيم في فلسطين.

وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله:" نزداد صلابة وعزما وارادة وكل الامكانات ستكون في المواجهة الكبرى التي يبدو أن الإسرائيلي مستعجل عليها، ونحن أيضا مستعجلون ومستعدون، والمقاومة يا نتانياهو هي مقاومة الوحدة والقدرة والقوة والعزم".

وأوضح أن المقاومة في جميع الساحات بصواريخها وخبراتها ومقاوميها ومهندسيها ستكون في خدمة المعركة الكبرى مع العدو الذي يحاول أن يستعجل في بدايتها، مؤكدًا أن محور المقاومة جاهز ومستعد لهذه المعركة.

ووجه صفي الدين رسالة لرئيس حكومة الاحتلال، قائلاً:" أن أي أمر سيقوم به نتانياهو ستكون الإجابة جاهزة عليه في كل الساحات".