الأركان الإيرانية: بدأ العد التنازلي لانهيار (إسرائيل)

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بمناسبة يوم القدس العالمي، إنّ الكيان الصهيوني يواجه اليوم تحديات وسلسلة غير مسبوقة من الأزمات في الداخل.

وأكدت أنّ "العد التنازلي لانهيار الكيان الصهيوني بدأ، ولن يكون هناك وجود لهذا الكيان في المستقبل غير البعيد"، وأنّ "التجربة أثبتت أن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطوة فاشلة".

وتأتي تصريحات الأركان الإيرانية بالتزامن مع إنطلاق مسيرة بحرية من ميناء بندر عباس جنوب إيران في إطار فعاليات يوم القدس العالمي.

وأفادت مراسلة قناة الميادين أنّ "نحو 700 زورق يشارك في المسيرة البحرية في ميناء بندر عباس تضامناً مع القدس، وأنّ 2700 قطعة بحرية، تشارك في الفعالية التي تشهدها مختلف الموانئ الإيرانية يرافقها قطع وبوارج عسكرية".

وأوضحت أنّ الزوارق ستنطلق من ميناء بندر عباس باتجاه مضيق هرمز حيث سيتم رفع العلم الفلسطيني.

ودعا أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران، المسلمين والشعوب الحرة في العالم، للمشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي دعماً للقضية الفلسطينية.

المصدر: الميادين