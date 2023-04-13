مشجعون يونانيون يحرقون العلم (الإسرائيلي) أثناء مباراة لفريقهم

اندلعت مناوشات بين جماهير فريقي “هابوعيل القدس” (الإسرائيلي)، وفريق “آيك أثينا” اليوناني، أثناء مباراة لكرة السلة في نصف نهائي دوري أبطال أوربا.

ووثقت مقاطع مصورة، إحراق مشجعي الفريق اليوناني، للعلم الإسرائيلي قرب مدرجات المباراة التي جمعت الفريقين.

وذكرت وسائل إعلام إخبارية ورياضية، أنه جرى إلقاء المفرقعات النارية والحجارة صوب جماهير الفريق (الإسرائيلي)، وترديد شعارات مناهضة للاحتلال، أدت إلى إصابة أحد المشجعين الإسرائيليين.

من جهته، أصدر النادي (الإسرائيلي) بيانًا قال فيه إنه سيتقدم بشكوى لخطورة الأحداث، مضيفا: “النادي لن يمر على الأحداث بصمت، ونحن نعتز ونقف بجانب كل مشجع جاء لدعم الفريق في ظل هذه الظروف الصعبة، ونأسف للتجربة المؤلمة التي مر بها معجبونا المتفانون”.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، ففي ديسمبر/كانون الأول 2019 أقدم مشجعو الفريق اليوناني نفسه على حرق العلم (الإسرائيلي)، ورفعوا العلم الفلسطيني خلال مباراة جمعت بين فريقهم وفريق هابوعيل القدس (الإسرائيلي ).

ولوح الآلاف من مشجعي فريق آيك أثينا بالأعلام الفلسطينية أمام أنصار هابوعيل القدس خلال مباراة في دوري أبطال كرة السلة، في حين رفع المشجعون أيضا صور القيادي الفلسطيني الأسير في حركة فتح مروان البرغوثي، إضافة إلى أعلام حزب الله، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتأسس نادي آيك أثينا عام 1924 بواسطة لاجئين يونانيين من إسطنبول بعد الحرب اليونانية التركية. وله عدة مشاركات أوربية، أبرزها وصوله لنصف نهائي كأس الاتحاد الأوربي عام 1977. ويحظى الفريق بشعبية ودعم كبيرين بين أوساط الجالية الفلسطينية في اليونان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل التواصل