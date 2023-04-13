قادة محور المقاومة في (منبر القدس): تأكيد على القتال حتى التحرير

انطلقت فعالية "منبر القدس" لقادة محور المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق والبحرين.

وخلال الفعالية قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة إنّ "القدس عنوان يختصر فلسطين وها نحن نحتفل بهذا اليوم ونحيي مناسبة عظيمة نؤكد فيها وحدة أمتنا حول القدس ومسجدها.

كما قال النخالة "كم كان ملهَما ًالإمام الخميني العظيم عندما أعلن يوم القدس فهو عنوان يختصر فلسطين".

كذلك جدد النخالة العهد بالاستمرار بالقتال حتى تحرير الأرض وتطهير القدس من رجس الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف النخالة أنّ الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاتليه الأبطال الذين ينتشرون على مدى فلسطين وضفتها المباركة وكتائبها المقاتلة يمثلون اليوم درع القدس.

وختم كلمته قائلاً إنّ "في يوم القدس نؤكد أن أمتنا واحدة ورسالتها واحدة والقدس موعدها وستبقى القدس موعدنا مع النصر إن شاء الله".

الشيخ عيسى قاسم: الأزمات لا تشغل شعب البحرين عن فلسطين

أكّد المرجع الديني البحريني، الشيخ عيسى قاسم، أنّ المسجد الأقصى والمسجد الحرام يتغلغلان في أعماق مشاعر الأمة وكل المذاهب الإسلامية تُجمع على تعظيمهما.

وقال إنّ "شعب البحرين يدرك أن قضية فلسطين قضية المسلمين وأن النصر فيها رحمة للإنسانية جميعاً رغم أنه مستغرق في الأزمات".

وأشار الشيخ قاسم إلى أنّ "الأزمات لا تشغل شعب البحرين عن كل ما يمسّ مصلحة الفلسطينيين وقضايا الحق والعدل".

ووجّه آية الله قاسم التحية للشباب المقاوم في الضفة الغربية وكل المقاومين في فلسطين.

مزهر: يجب التأكيد على استراتيجية المقاومة انطلاقاً من الضفة وهذا يتطلب جهود الجميع

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إنّ "يوم القدس مناسبة تتجسد فيها وحدة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم والتفافها حول قضية القدس".

وتوجه مزهر بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الجهود التي لم تتوقف في دعم قضية فلسطين عسكرياً ولوجستياً وسياسياً.

وأضاف مزهر إنّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترى أن عوامل الإنتصار على العدو الصهيوني أصبحت أكثر وضوحاً بسبب أزمته الوجودية، مشدداص على ضرورة التصدي لنهج التسوية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم البيئة الحاضنة للمقاومة في الضفة ومواصلة النضال وتصعيد المقاومة.

كما أكّد مزهر على ضرورة التأكيد على استراتيجية المقاومة انطلاقاً من الضفة وهذا يتطلب جهود الجميع.

ولفت أيضاً إلى أنّ دعم فلسطين يبعث فينا الثقة بأن فلسطين ستتحرر من بحرها إلى نهرها.

الصميدعي: الشعب العراقي معكم قلباً وقالباً

أكّد مفتي العراق الشيخ مهدي الصميدعي، أنّه من المفضّل أن يجعل الخطباء وأئمة المساجد والشباب من يوم القدس يوماً للتجمهر دعماً للقدس.

ووجّه الصميدعي نصيحةً للحكام العرب، وهي أن يتّقوا الله في شعب فلسطين المظلوم، مضيفاً "نتمنى أن يكون لديهم ضمير وشجاعة أسوة بشباب فلسطين".

وقال مفتي العراق للشباب المجاهد في فلسطين "الشعب العراقي معكم قلباً وقالباً".

الشيخ الخزعلي: عندما يعود العراق قوياً يعني أن فلسطين ستكون بخير

بدوره، قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إنّه تبيّن جلياً أن كل محاولات الإستكبار العالمي لدعم الكيان الغاصب ومن بينها التطبيع لم ولن تنفع.

وأضاف الشيخ الخزعلي أنّ الفلسطينيين اليوم باتوا يمتلكون الصواريخ الذكية والطائرات المسيّرة بدلاً من الحجارة.

وأشار في كلمته إلى أنّ العراق اجتاز منعطفاً خطيراً ومرحلة صعبة وكان هناك من يحاول منع العراق من نصرة قضايا الأمة. مشدداً على أنّه عندما يعود العراق قوياً يعني أن فلسطين ستكون بخير والقدس ستكون بخير.