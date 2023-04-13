السيد نصرالله:  الضفة اليوم بحق هي درع القدس

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إنّ يوماً بعد يوم يتأكد أن إحياء يوم القدس العالمي هو جزء من المعركة التي تخوضها أمتنا من أجل تحرير فلسطين.

وأشار السيد نصرالله في كلمته إلى أنّ العالم يسير بثبات نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب أي انتهاء هيمنة القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الأميركي.

وأوضح السيد نصرالله أنّ خلال هذا العام شهد محور المقاومة فشل مشاريع الإرهاب والعدوان وبداية انفتاح دول المنطقة على خيارات التهدئة والحوار، وشهد خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قوياً ومتماسكاً.

كما لفت السيد نصرالله إلى أنّ الاتجاه لحل المشاكل البينيّة وهذا سيساعد في سد أبواب الفتن والصراعات الداخلية التي كان يراهن عليها العدو، مضيفاً أنّ "هذه التفاهمات ستؤثر على مشاريع التطبيع".

وخلال كلمته تطرق السيد نصر الله إلى الانقسام الحاصل اليوم في كيان الإحتلال، قائلاً إنّه "لا سابقة له منذ خمسين عاماً".

وأكّد السيد نصر الله أنّ تنامي قدرات المقاومة في قطاع غزة والتفاف الفلسطينيين حولها يضع محور المقاومة في دائرة اليقين بنتائج الصراع، مشدداً أيضاً على أنّ الضفة اليوم بحق هي درع القدس وأهلها ورجالها وصغارها وكبارها يشكلون الخط الأمامي للدفاع عن المقدسات.

وختم كلمته قائلاً إنّ "ما يجب أن يشغلنا في محور المقاومة هو كيف نقدم المساندة والدعم لتستمر المقاومة في الضفة وفلسطين".