بالفيديو مسيرة بحرية في البصرة ضمن فعاليات يوم القدس العالمي

نظم عراقيون، اليوم الخميس، استعراضًا بحريًّا في مياه شط العرب المحاذية لمحافظة البصرة جنوب العراق، دعمًا للشعب الفلسطيني ضمن فعاليات يوم القدس العالمي، رفعوا خلاله الأعلام الفلسطينية.

وشارك في الاستعراض جهات رسمية وشعبية ومتطوعون من أهالي البصرة، وقالوا إن بلادهم موقفها ثابتٌ تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين أنها قضية مركزية ومصيرية لا يمكن التهاون فيها.

وبعث المشاركون رسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني، مفادها أن القضية في أعلى سلم أولوياتهم واهتماماتهم.

واستمرت المسيرات لعدة ساعات، حيث انطلقت من وسط مدينة البصرة بمشاركة مختلف شرائح المجتمع.

ويحيي العالم العربي والإسلامي كل عام "يوم القدس العالمي"، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث يتزامن هذا العام مع اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى وأهالي مدينة القدس.

وأكد قادة فلسطينيون وعرب خلال فعاليات منبر القدس السنوي بمناسبة يوم القدس العالمي، إن ساحات المقاومة توحدت لإطفاء نار الفتنة التي أشعلتها "إسرائيل" وأمريكا.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن تصاعد العمل المقاوم على أرض فلسطين وخاصة في الضفة الغربية يأتي كامتداد للقاعدة الصلبة للمقاومة في غزة، مؤكدًا أن الفعل المقاوم من جنوب فلسطين إلى جنوب لبنان مرورًا بالأغوار وعملية تل أبيب، دليل على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حراسة المسجد الأقصى.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إن هذا العام حمل الكثير من التطورات على مستوى العالم والإقليم وداخل "إسرائيل"، وكلها تخدم بشكل إيجابي مسار الصراع الطويل في محور المقاومة مع مشروع الاحتلال الإسرائيلي، ومشاريع الهيمنة الأمريكية.

وشدد خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، أن القدس هي البوصلة ومحور فلسطين والعالم الإسلامي بأجمعه.

من جهته، قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، جميل مزهر، إن عوامل الانتصار على العدو الإسرائيلي أصبحت أكثر وضوحا جراء الأزمة الوجودية التي تعيشها "إسرائيل".

وأشار الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، أن إحياء هذا اليوم تأكيدًا على وحدة الأمة حول القدس ومسجدها.