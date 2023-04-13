خشية إسرائيلية من هجمات لـ(محور المقاومة)

تسود حالة من التوتر في أرجاء "إسرائيل"، خشية تنفيذ هجمات متعددة لمحور المقاومة الإسلامية في ذكرى يوم القدس العالمي.

هجمات سيرانية

وحذرت وحدة السايبر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من هجمات سيبرانية إيرانية في يوم القدس العالمي.

وأفادت قناة كان الإسرائيلية اليوم الخميس، بوجود خشية كبيرة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ إيران أو أحد أذرعها هجمات إلكترونية في ذكرى يوم القدس العالمي.

وزعمت "كان" أن وحدة السايبر في جيش الاحتلال تستعد لصد هجمات إلكترونية كبيرة قد تنفذها إيران، في يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

تحريض على المقاومة

وفي سياقٍ آخر، أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في تل أبيب، الخميس، قرارًا بحجب أربعة مواقع إلكترونية فلسطينية بناءً على طلب من الشاباك.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن إغلاق المواقع الإلكترونية التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتحرّض بشكل واسع عبر شبكة الإنترنت، وتدعم أعمال المقاومة، تأتي في سياق مواجهة "الإرهاب".

هجمات جوية وصاروخية

وفي سياق منفصل، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء "إسرائيل"، وفقًا لمصادر إسرائيلية.

وقالت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي نشر القبة الحديدية في المناطق الشمالية، خشية إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من لبنان أو سوريا باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وادعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي هاجم حزب الله جوًا وبرًا، مضيفًا: "هناك خطط لتكملة لذلك، فعلنا الكثير وليس كل شيء مكشوف علنا ردًا على تفجير مجدو".