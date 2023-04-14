إحياء يوم القدس العالمي في دول عربية وإسلامية

يحيي العالم العربي والإسلامي كل عام "يوم القدس العالمي"، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث يتزامن هذا العام مع احتفالات (إسرائيلية )مبكرة.

ففي العاصمة الإيرانية طهران، انطلقت مسيرات مليونية في كافة أنحاء إيران في يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة في شهر رمضان المبارك؛ دعمًا للقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين، ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بجرائم الاحتلال.

وفي البحرين، خرج المواطنون البحريون في تظاهرة حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي؛ تأكيدًا على الالتفاف حول القضية الفلسطينية.

واليوم العالمي للتضامن مع القدس، هو حدث سنوي يتم إحيائه في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لمناهضة الاحتلال للقدس.

ويتم إحياء هذا اليوم عبر تظاهرات في دول عربية وإسلامية خصوصًا في إيران التي كانت أول من اقترح المناسبة من الإمام الخميني.