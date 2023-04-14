بالتزامن مع يوم القدس..هجمات إلكترونية تستهدف مواقع وبنوك (إسرائيلية)

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بتعرض مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك (الإسرائيلية) لهجوم إلكتروني.

وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، أن مجموعات هاكرز تسمى "أنونيموس سودان" قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في (إسرائيل)، منها بنوك رئيسية.

وأضافت أنه من بين البنوك الرئيسة التي تعرضت للهجوم الإلكتروني بنك مزراحي وبنك ديسكونت وبنك لئومي وبنك القدس، وأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية.

وأوضحت القناة العبرية أن تلك الهجمات تتزامن مع الاحتفالات بيوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران وألف مدينة إيرانية أخرى احتفالا بهذا اليوم، في تلميحات بمسؤولية إيران عن الهجمات الإلكترونية لمواقع بنوك ومكاتب بريد إسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن بعض المستخدمين قد أكدوا صعوبة التوصل إلى المواقع الإلكترونية للبنوك، خاصة بنكي مزراحي والقدس، وأنه من المحتمل أن يكون هذا الإغلاق ناتج عن هجوم إلكتروني خارجي، ولا يوجد خوف حاليا من تسريب معلومات العملاء.

ونقلت القناة على لسان أوشر آشور، مدير شبكة الإنترنت في شركة "أورن إسرائيل" والمستشار الإلكتروني لوزارة الحرب، أن بعض الجماعات "المعادية" لإسرائيل قد تستغل يوم القدس العالمي لمهاجمة أهداف مالية.

وكانت مسيرات "يوم القدس العالمي" قد انطلقت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية، طهران، وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران ومناطق عربية آخرى