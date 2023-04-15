اجتماع وزاري عربي بجدة يندد بالاعتداءات على الأقصى

قالت وزارة الخارجية السعودية إن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول الخليج ومصر والأردن والعراق في مدينة جدة، أكد مركزية القضية الفلسطينية، وأدانوا الاعتداءات (الإسرائيلية) على المسجد الأقصى وممارسات الاحتلال بانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.

وأكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وانتهى الاجتماع أيضًا بالاتفاق على اتخاذ مزيد من الإجراءات للمساهمة في استقرار الأوضاع في سوريا وأهمية قيام مؤسسات الدولة.

واتفق الوزراء أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأكدوا أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء هذه الأزمة.

ويأتي الاجتماع الوزاري التشاوري في جدة قبل شهر من موعد انعقاد القمة العربية في السعودية، وفي وقت تُبحث فيه إمكانية إنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وشارك بالاجتماع الذي عقد في مدينة جدة، وزراء خارجية: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ومصر، والعراق.

المصدر: وكالات