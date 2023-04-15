اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

قال مراسل الجزيرة إن اشتباكا مسلحا اندلع وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الجيش والدعم السريع، كما اندلعت اشتباكات مماثلة بمدينة مروي شمال السودان.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع امتدت إلى شوارع رئيسية في الخرطوم.

وأضاف الشهود بوقوع اشتباك في محيط مستشفى جبره للطوارئ في الخرطوم.

فيما قال المتحدث باسم الجيش السوداني إن قوات الدعم حاولت مهاجمة الجيش بالمدينة الرياضية ومواقع أخرى ونحن نتصدى لها.

وفي وقت سابق، أكد مصدر من الجيش السوداني للجزيرة أن القوات المسلحة تتعامل مع محاولة للسيطرة على مقر القيادة العامة من قبل قوات الدعم السريع.

وأضاف مصدر بالجيش السوداني للجزيرة أن الجيش يحرك مدرعات حربية أمام الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في أم درمان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين قوى الثورة ولجان المقاومة الشعبية للمبادرة لحماية الأحياء بتشكيل لجان السلم المجتمعي.

وأكد مصدر في مطار الخرطوم بتوقف حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي، نتيجة الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستمرار المعارك على تخوم القصر الجمهوري وقرب قيادة الجيش والسوق العربي وسط الخرطوم.

من جانبه، قال مصدر أمني للجزيرة أن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اقتربت من بيت الضيافة في الخرطوم.

المصدر: الجزيرة