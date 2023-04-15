لأول مرة منذ سنوات.. تخفيض التصنيف الائتماني لاقتصاد (إسرائيل)

خفّضت كبرى شركات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف الائتماني لاقتصاد الكيان (الإسرائيلي)، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أنها خفّضت التصنيف الائتماني (الإسرائيلي) من "إيجابي" إلى "مستقر"، بسبب "الطريقة التي تحاول بها حكومة الاحتلال تمرير التعديلات القضائية دون البحث عن توافق واسع".

وبينت الوكالة أن التعديلات المذكورة شكلت هزة للاقتصاد (الإسرائيلي)، وبالتالي أضعفت المؤسسات، وسط عجز عن التقدم بشكل أكبر.

ومع ذلك؛ نوهت الوكالة إلى أنه في حال التوصل إلى حل دون تعميق التوترات فستعيد النظر في قرارها وتدرس إعادة التصنيف الإيجابي.

ويشهد الكيان موجة من التظاهرات العارمة التي يشارك فيها مئات الآلاف في عدة مدن رئيسية، احتجاجا على سعي حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو لتمرير تغييرات قضائية يقول معارضوها إنها تُعد تغوّلًا من السلطة التنفيذية على القضائية.



المصدر: وكالة صفا