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أنشيلوتي يطلب من ريال مدريد التعاقد مع صفقة إيطالية

صامويل ريتشي
صامويل ريتشي

الرسالة نت

يصر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على ضم أحد اللاعبين الإيطاليين إلى صفوف الميرنجي، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن أنشيلوتي طلب من مسؤولي ريال مدريد التعاقد مع صامويل ريتشي، لاعب وسط تورينو، صاحب ال21 عاما، الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن أنشيلوتي يتابع اللاعب الإيطالي الشاب عن كثب، ودفع كشافة ريال مدريد لمشاهدته في العديد من المناسبات.

وأوضحت أن ريتشي انضم مؤخرا للمنتخب الإيطالي، ويعتبره مسؤولو تورينو لاعبا غير قابل للمس داخل الفريق.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن تورينو قد يعيد التفكر في التخلي عن لاعبه الشاب، إذا وصل عرض يبلغ 25 مليون يورو.

ويحظى ريتشي بمتابعة أيضا من قبل إنتر ميلان، ونابولي خلال الموسم الحالي.

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