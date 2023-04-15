قرار ميسي يحسم مصير نجم برشلونة من الرحيل

أكد تقرير صحفي إسباني ارتباط مصير أحد نجوم برشلونة، بأسطورة النادي السابق ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيرجيو بوسكيتس نجم وقائد البارسا، مستعد للاستمرار في صفوف البلوجرانا، موضحة أنه مقتنع بأن البرغوث سيعود هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة: "تتجاوز خططهما المشتركة إمكانية العودة للعب معًا في موسم واحد آخر في برشلونة، بل ينظران إلى المستقبل معًا وسيتابعان حياتهما المهنية سويًا، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في المملكة العربية السعودية".

وتابعت: "إذا قرر بوسكيتس الاستمرار في برشلونة فلن يكون ذلك بسبب المال، لأن العرض الذي قدمه النادي الكتالوني لتجديد عقده كان غير مرضٍ مقارنة بالراتب الحالي للقائد".

وأشار التقرير إلى أن مشروع تشافي، وفرصة العودة للعب مع ميسي، هي عوامل أكثر أهمية حاليًا من الأمور المادية، والتي يمكن أن تؤدي إلى استمرارية بوسكيتس داخل قلعة كامب نو حتى عام 2024.