الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، طالت 24 فلسطينيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان صالح أبو فرحة وأحمد حمو وفهمي السلايمة ووسام سدر وليث غيث ومصطفى أبو غزالة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

كما اعتقل الاحتلال الشبان موسى عايش ومهدي الكركي وأنس عكاري من بلدة الطور، بعد اقتحام منازل ذويهم فجر اليوم وتخريب محتوياتها وتفتيشها بشكل همجي.

وفي سلوان اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال أشقاء من حي بطن الهوى بعد اقتحام منزل عائلتهم، وهم موسى وفؤاد وعمر جبريل.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى المبارك واعتقلت طفلاً واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي محمد جرادات من بلدة الرام أثناء مروره على حاجز جبع شمال القدس المحتلة، كما طالت الاعتقالات في القدس فادي خلف.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان في بيت لحم، واعتقلت كلا من: داوود عبد الهادي شوشة، وآدم عصام حمامرة، وعبد عادل شوشة، وحكمت عبد الكريم حمامرة، وأيوب حمامرة، وبشار عصام حمامرة، بعد أن دهمت منازلهم، وفتشتها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود صالح الصباح من بلدة تقوع جنوب غرب بيت لحم، من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين وليد عنايا ويزيد عنايا من بلدة عزون شرق المدينة.

وطالت الاعتقالات المواطن بديع عدنان السلامين، من بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل.