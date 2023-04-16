خيام المعتكفين في الأقصى تحتضن المئات من شباب الداخل المحتل

من أم الفحم وطمرة والطيرة وبئر المكسور وبئر السبع وأم بطين ويافا وغيرها من المدن المحتلة، تنطلق حافلات المرابطين بشكل يومي إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه.

بجانب خيمتين نصبتا في إحدى زوايا المسجد الأقصى المبارك، يأخذ الشابان محمود وعلي ريان من الداخل المحتل قسطاً من الراحة بعد ليلة اعتكاف.

الشابان ريان وصلا للمسجد الأقصى للاعتكاف فيه في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، برفقة 8 شبان من بلدة كابول والمئات من المرابطين في الداخل المحتل..

ويؤكد محمود ريان، أن المسجد الأقصى له مكانة وقدسية خاصة للمسلمين بشكل عام والفلسطينيين خاصة، داعياً لشد الرحال إليه استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأقصى عقيدة

أما رفيقه على ريان، فشدد على أن المسجد الأقصى عقيدة يجب أن يتمسك بها جميع المسلمين، وأن يواصل الفلسطينيون الرباط والاعتكاف في مسجدهم.

ووصف الشاب إبراهيم أبو عايش من بئر السبع المحتلة، المسجد الأقصى بأنه قطعة من الجنة.

وعبر أبو عايش عن فرحته بالتواجد في المسجد، قائلاً إن الأجواء في رمضان مختلفة، خاصة وأن الأقصى عامر بأهله من جميع البلدات الفلسطينية.

قوافل الرباط

ويواصل الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948، تسيير قوافل الرباط إلى المسجد الأقصى، للمشاركة في إعماره والحشد في ساحاته المباركة.

وإلى جانب الرباط عن الأقصى والدفاع عنه يساهم أهالي الداخل المحتل في دعم الاقتصاد المقدسي وتعزيز صمود التجار بالمدينة.

وبلغ عدد الحافلات التي تم تسييرها للمسجد الأقصى من الداخل الفلسطيني المحتل خلال العام الماضي 4212 حافلة.

وشارك أكثر من 200،000 مصل في حافلات قوافل الأقصى، من أكثر من 100 قرية ومدينة فلسطينية في الداخل المحتل.

وتعود فكرة قوافل الأقصى إلى عدة سنوات، حيث عكفت الحركة الإسلامية خاصة، وأهالي الداخل المحتل عموماً، على تسيير تلك القوافل، في سبيل تعزيز الوجود العربي والإسلامي في مدينة القدس، ومنع استفراد الاحتلال بها.

وتهدف هذه القوافل أيضاً إلى إبطال محاولات الاحتلال الإسرائيلي، السيطرة على المسجد الأقصى، وجعله لقمة سائغة لدى الجماعات الاستيطانية.

ودعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إلى مزيد من الرباط والثبات في المسجد الأقصى المبارك، لصد أي هجمة وانتهاك للاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد حمادة بنضال المقدسيين وصمودهم وثباتهم وتألقهم في دفاعهم عنه أرضهم، قائلاً: "لقد منعوا التغول الصهيوني على القدس وأهلها، ووجد هذا الاحتلال صموداً كبيراً من قبل شعبنا في القدس".

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني أثبت بأنه الأمين على هذه القضية، وبعد كل المعاناة الكبيرة ما زال وسيبقى متمسكاً بخيار المقاومة.