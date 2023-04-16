تعرف على أبرز الأدعية في ليلة القدر 1444 هـ.. دعاء ليلة القدر 2023.. أجمل دعاء ليلة القدر مكتوب، يبحث الكثير من الأفراد عن أبرز الأدعية في ليلة القدر.

وتُعتبر ليلة القدر هي آخر ليلة وترية من ليالي العشرة الاواخر من شهر رمضان المبارك، حيث بدأت مع مغرب اليوم الجمعة ليلة 29 رمضان.

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دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر من أهم الأدعية التي يجب على المسلمين الدعاء بها في ليلة القدر، لأنها الليلة التى نزل فيها القرآن، لذلك يكثر البحث عن دعاء ليلة القدر مكتوب وطويل.

وهذه الليالي من الأيام المباركة في رمضان حيث أقسم الله تعالى بها فقال: {وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2]، وأخبرنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن فضل العمل الصالح فيها.

فقال: «ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه» - يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: «ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ». [أخرجه البخاري].

أما عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء ليلة القدر في تلك الليالي المباركة، فقد ورد عن أمّ المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال- صلوات الله وسلامه عليه- قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُ العفوَ فاعف عنِّي).

دعاء ليلة القدر مكتوب

«اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك».

«ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

«اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت... اللهم افتح لي في هذه الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال».

«اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

تقدم لكم جزءا من ادعية ليلة القدر المشهورة، وهذه الأدعية من الأدعية المستجابة ليلة القدر والواردة عن النبي علية الصلاة والسلام، والصحابة والاولياء، حيث إن دعاء ليلة القدر من أهم الأدعية التي يجب على المسلمين الدعاء بها ليلتها، لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن، لذلك يكثر البحث عن دعاء ليلة القدر مكتوب وطويل.

«اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ أمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَاقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُوفًا بِعِبادِهِ الصّالحينَ».

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا».

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