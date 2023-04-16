الشرطة النسائية بغزة تُنظم سلسلة زيارات للأسيرات المحررات

نظمت إدارة الشرطة النسائية بالاشتراك مع دائرة العلاقات العامة بالشرطة سلسلة زيارات في يوم الأسير الفلسطيني زارت خلالها الأسيرات المحررات من سجون الاحتلال.

بدورها أشادت العميد د. ناريمين عدوان مدير إدارة الشرطة النسائية بتضحيات الأسرى والأسيرات، مبينةً أن الشرطة حاضرةً في كافة الظروف والملمات التي يعيشها أبناء شعبنا لا سيما معاناة الأسرى والأسيرات في سجـون الاحتلال.

وعبَّرت الأسيرات عن سعادتهن بهذه اللفتة الطيبة من قيادة الشرطة النسائية والتي تؤكد على أن الشرطة جزء ومكون أصيل من مكونات أبناء شعبنا وتشاطره في كافة المحطات المهمة.

ويوافق السابع عشر من أبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، ويستحضر الفلسطينيون في هذه الذكرى تضحيات الأسرى والأسيرات في سجـون الاحتلال عبر سلسلة من الفعاليات التضامنية مع أهالي وذوي الأسرى والأسيرات بهدف استحضار معاناتهم باعتبارها قضيةً محورية، وثابت من ثوابت شعبنا.