الجهاد تنظم وقفة تضامنية مع الأسير عدنان في رام الله

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم وقفة تضامنية مع الأسير الشيخ خضر عدنان وإحياءً ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من شهر إبريل.

وشارك جماهير شعبنا إلى جانب قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي الذين لبوا نداء الواجب في الوقفة التي نظمت أمام مقبرة الجلزون رافعين صور الشيخ خضر عدنان الذي يواصل معركة الأمعاء الخاوية وفي ظل الحالة الصحية الحرجة التي يمر بها مع استمراره في معركته.

وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة تكثيف حملات الدعم والمساندة للأسرى في سجون الاحتلال خاصة المضربين والمرضى منهم في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة التي يتعرضون لها.

وجاءت الوقفة بمشاركة الأسرى المحررين في البيرة حيث تم إيقاد شعلة الحرّيّة لهذا العام بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وعلى شرف الأسير الصائم خضر عدنان، و القائد وليد دقة من باقة الغربية في الداخل المحتل، وكل الأسرى والأسيرات والمرضى، والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال.

يشار إلى أن الأسير الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 71 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال وسط تحذيرات من استشهاده نتيجة تردي وضعه الصحي.