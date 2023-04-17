حماس: أسرانا في قلب معركتنا المستمرة مع الاحتلال حتى تحريرهم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّ قضية تحرير الأسرى من سجون الاحتلال (الإسرائيلي) هي قضية وطنية بامتياز، وكانت وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدّخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم.

وحذرت حركة حماس في بيان صحفي في ذكرى يوم الأسير حكومة الاحتلال الفاشية من تصعيد انتهاكاتها وجرائمها الممنهجة ضد أسرانا الأبطال في سجونها، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، وخصوصاً الأسرى المرضى والأطفال والنساء، فتلك جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تفلح في كسر إرادتهم وصمودهم.

ودعت جماهير شعبنا وقواه الحيّة وفصائله الوطنية إلى توحيد الجهود وحشد كل الطاقات لنصرة الأسرى بكل الوسائل، كما دعت إلى تعزيز التكافل والاهتمام بعوائل الأسرى وأبنائهم وفاءً يليق بمكانتهم وتضحياتهم.

وطالبت حركة حماس المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك الفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال والضغط من أجل الإفراج الفوري عن أسرانا الأبطال، وفضح جرائم الاحتلال وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

ووجهت الحركة التحيّة لأسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال، الذين يشكّلون بصمودهم وتحدّيهم للسجّان الصهيوني عنواناً لوحدة ومقاومة شعبنا في كل السَّاحات، مترحمةً على أرواح الشهداء الأسرى، وسائلة الله تعالى الشفاء العاجل للمرضى.