شاهد| العامودي: المقاومة بالمرصاد لأي تضييقات (إسرائيلية) على الأسرى

قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العامودي إنه إذا فكر الاحتلال بالتضييق على الأسرى مرةً أخرى، فسيجد المقاومة له بالمرصاد.

وأضاف العامودي في لقاء عبر فضائية الأقصى، اليوم الأحد، الذي يصاف يوم الأسير الفلسطيني، أن "ما حصل من رد المقاومة على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى، كان سيحصل لو واصل الاحتلال تضييقاته وانتهاكاته بحق الأسرى".

وتابع: "كل التحية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الذين يذودون عن كرامة شعبهم، في يوم الأسير الفلسطيني".

وأكد أن قضية الأسرى هي قضية حق ومقاومة، وهي أحد العناوين الرئيسية لشعبنا في مواجهة الاحتلال.

وشدد على أن بطولات الأسرى محفورة في تاريخ شعبنا، وأفعالهم محفورة في ذاكرة الاحتلال الصهيوني الغاصب.

وبيّن أن أسرانا الأبطال هم درع المسرى، وهم في الخط الأول لمواجهة الاحتلال الصهيوني.

وقال: "المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام سند للأسرى في سجون الاحتلال، وإذا ما فكر الاحتلال بالتضييق على الأسرى مرةً أخرى، فسيجد المقاومة له بالمرصاد".

وأضاف: "البشائر والمؤشرات في الصراع مع العدو تؤكد أننا قريبون من تحرير الأسرى من سجون الاحتلال".